26 Май 2020 2020-05-26T04:05:36+03:00

Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, какая будет погода на сегодня в Новосибирске

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Погода на сегодня в Новосибирске — жара под 30 градусов после обеда сменится грозовыми ливнями с градом.

— 26 мая в Новосибирске температура днем составит +31-33 градуса, в течение дня понизится до +24-26 градусов, ночью — +15-17 градусов. Наблюдается переменная облачность, во второй половине дня ожидаются дожди, местами ливни и гроза с градом. Усилится северо-восточный ветер: его скорость составит 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20-25 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области также будет переменная облачность, в отдельных районах — кратковременные дожди, ливни, грозы и град, утром местами туманы и сильный северо-восточный ветер. Дневная температура воздуха +29, а местами поднимется до +34 градусов.

Синоптики также предупреждают, что, несмотря на похолодание и дожди, в области местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

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ИСТОЧНИК KP.RU