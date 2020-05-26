В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак
В аэропорту «Толмачево» сибиряк едва не улетел без своего багажа. На площади у аэропорта он ненадолго оставил без присмотра свой чемодан, а когда вернулся, багажа уже не было. Тогда мужчина позвал на помощь полицейских.
— Транспортная полиция установила, кто и как похитил чемодан. Им оказался 47-летний житель Чулымского района, работающий в одной из сервисных компаний. Мужчина проходил испытательный срок в должности дворника и заметил стоящий на привокзальной площади дорожный чемодан. Поняв, что за ним никто не смотрит, дворник забрал чужую вещь и временно замаскировал ее среди инвентаря у входа в аэровокзал. Чуть позже он вывез чемодан вместе с мусором к контейнерам и спрятал, — сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.
Чемодан в тот же день вернули хозяину. А дворнику предъявили обвинение по статье «Кража». Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на два года.
Кража чемодана.
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