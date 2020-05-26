«Пошел весь набор — сыпь, потеря обоняния»: девушка рассказала, как ее мама пыталась провериться на коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T02:49:54+03:00

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Девушка рассказала историю своей матери, которая пыталась сдать анализ на коронавирус в Новосибирске и добиться лечения. По словам Екатерины, дочери заболевшей сибирячки, в поликлинике делать анализ ее маме отказались, аргументируя это тем, что у нее не было контактов с зараженными людьми.

— Моя мама, Елена Владимировна Колташова — пенсионерка, ей 60 лет. До того, как заболеть, она уже дней десять жила на даче и контактировала, по сути, только со своим мужем. Но он все же ездил на работу, общался с людьми. Мы подозреваем, что если коронавирусная инфекция подтвердиться у нее, то заразилась она, скорее всего, именно от него. Сразу, когда мама почувствовала первые симптомы недомогания, она попросила папу отвезти ее в город, потому что прекрасно знала, что шутить с этим нельзя. Тем более, перед глазами — мой пример. Я тоже переболела этим вирусом, только в у себя, в Москве. Она вызвала на дом терапевта 18 мая: врач пришел поздно, часов в десять вечера, сообщив, что было много вызовов. Маму осмотрели и назначили ей уколы антибиотиков. Ставить их она начала без всяких вопросов: опять же, вспомнила обо мне, ведь мне прописывали тоже самое. Она, купив все необходимые лекарства, вернулась обратно на дачу. Терапевт ей звонил, узнавал, как дела. Тогда все было нормально, единственное, что высокая температура никак не спадала. Но после 21 мая у мамы пошел весь набор: сначала буквально пропало обоняние, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, дочь Елены Владимировны. — Здесь она уже испугалась не на шутку, ведь помнила, что это один из первых симптомов коронавируса. Сразу же позвонила в поликлинику, чтобы рассказать об этом и попросить сделать тест, но ей там буквально посоветовали не выдумывать. Сказали, мол, никакого теста мы вам делать не будем, проводим его только тем, у кого был подтвержденный контакт с заболевшими. В пятницу у мамы пошла сыпь на все тело: тогда папа снова отвез ее в город в поликлинику на прием к терапевту. В итоге выяснилось, что у мамы на эти антибиотики сильная аллергия и ей нужно срочно бросать их пить, снимать аллергический шок.

Женщине предложили остаться в коридоре, потому что свободных мест в палатах уже нет. Фото: предоставлено героем публикации

По словам Екатерины, ее мама была напугана неизвестностью в отношении собственного диагноза и решила сама сделать компьютерную томографию в частной клинике. Процедура обошлась пенсионерке в четыре тысячи рублей, но однозначного ответа на свой вопрос она так и не получила. По результатам КТ у нее было подозрение на двухстороннюю пневмонию, но чтобы подтвердить этот диагноз, необходимо было проконсультироваться с пульмонологом.

— Мама тогда решила, что сначала нужно разобраться со своей аллергией, а потом уже все остальное. Закупилась всеми лекарствами и в пятницу, 22 мая, уехала на дачу. Но за выходные ей лучше не стало: аллергия уже почти перешла в отек Квинке. В понедельник папа снова привез ее в город, на прием к терапевту. Там маме сказали, что обратилась она вовремя — еще чуть-чуть и отек перешел бы на горло, — пояснила Екатерина. — Но вот с дальнейшими действиями все было не так просто: терапевт сообщила, что с такими симптомами пациента могут лечить только в больнице. Маму отправили домой и сказали вызывать скорую. Приехавшая скорая же огорошила новостью, что мест в больнице № 11 сейчас нет и везти маму некуда. Она снова пошла в поликлинику, терапевт повздыхала, но решения так и не нашла. Тогда мама подумала, может хоть пульмонолог поможет? Отсидела очередь к нему, врач подтвердила, что по результатам КТ у мамы действительно пневмония, но вот, увы, согласно новому распоряжению, таких больных лечит или терапевт, или сразу в больнице. Ну, что поделать, мама снова к терапевту: тут уже врач вздыхать не стала, позвонила заведующей и вопрос стали решать через нее.

Елену Владимировну отправили домой — снова ждать скорую помощь. Прибыли медики уже вечером и все же забрали женщину в больницу.

— На территории больницы, как мама рассказывала, было две какие-то палатки, где люди ждали своей очереди. Если честно, весьма странный способ. Мало того, что они там стояли человек по десять, так еще и маму никто не предупредил одеться теплее. Она же и представить не могла, что будет ждать несколько часов на улице, — рассказала Екатерина. — В итоге, ее завели в приемный покой. Там практически сразу же взяли анализ на коронавирус. В покое мама провела еще где-то около трех часов, прежде, чем к ней не подошли с таким предложением: либо поехать домой до результатов анализа, либо оставаться здесь, но лежать в коридоре, потому что в палатах мест уже нет. Конечно, после всех вот этих событий и бесконечных походов в поликлинику, мама домой ехать не захотела. Согласилась на место в коридоре, вроде как, ее переведут в палату, когда кого-нибудь выпишут.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы разобраться в данной ситуации.

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