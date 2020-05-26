Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

26 Май 2020 2020-05-26T03:03:04+03:00

В регионе коронавирусом заболели больше двух тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

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По последним данным в регионе коронавирусом заболели больше двух тысяч человек: карта распространения коронавируса в Новосибирской области покажет, где есть зараженные.

В инфекционных госпиталях Новосибирска — 1553, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

— За последние сутки пациентов с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма, — сообщили в оперштабе.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Новых районов на карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус обнаружен среди жителей следующих городов области: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский и Маслянинский.

Всего в регионе заболевших — 2213 человек, в том числе 137 детей, выздоровели 891 человек, скончались — 29.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. Все массовые мероприятия под запретом. Но это не помешало молодым людям устроить незаконную дискотеку в центре города. Глава региона резко высказался в адрес тех, кто это устроил, а в полиции сообщили, что организаторов вечеринке привлекли к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU