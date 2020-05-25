В Новосибирске в 1478 домах отключат газ почти на весь день

25 Май 2020 2020-05-25T22:00:02+03:00

В Новосибирске почти полторы тысячи домов останутся без газоснабжения почти на весь день. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Завтра, 26 мая, в Новосибирске почти полторы тысячи домов останутся без газоснабжения почти на весь день. Под отключение попадут дома из частного сектора в Дзержинском районе города.

— С восьми утра до восьми вечера 26 мая ОАО «Городские газовые сети» будет проводить реконструкцию газопровода низкого давления в Дзержинском районе, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Под отключение газоснабжения попадут 1478 домов частного сектора, ограниченные улицами: Почтовый лог — Заслонова и Фурманова — Гусинобродское шоссе.

Напомним, сейчас в Новосибирске также продолжается период отключения горячей воды, связанный с гидравлическими испытаниями и устранениями всех найденных неполадок. Стартовали испытания еще 12 мая, полностью завершиться они должны 19 июля. После каждого этапа испытаний бригадам потребуется еще 3-7 дней на устранение дефектов, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено. Ремонты на последнем этапе энергетики завершат 24 июля. Ранее КП-Новосибирск уже публиковала график отключения горячей воды в Новосибирске в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU