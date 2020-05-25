«Мальчик шел по обочине»: в Новосибирске автомобилист сбил подростка

25 Май 2020 2020-05-25T20:21:12+03:00

В Новосибирске 26 мая произошло ДТП: автомобилист сбил подростка, который шел по обочине дороги. Фото: Новосибирская Госавтоинспекция

Мальчика доставили в больницу с различными травмами

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В Новосибирске 26 мая произошло ДТП: автомобилист сбил подростка, который шел по обочине дороги. Мальчика доставили в больницу.

— Около часа дня в Первомайском районе города водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Марата со стороны улицы Артема в сторону улицы Белой. Он сбил 17-летнего мальчика, который шел по обочине дороге в попутном направлении, — рассказали в отделе пропаганды Новосибирской Госавтоинспекции.

В результате аварии мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на левой голени.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 23 мая в Чистоозерном районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. На 22-м километре дороги из поселка Чистоозерное до города Купино перевернулись «Жигули»: погиб 17-летний пассажир автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU