2020-05-25T17:39:44+03:00
Общество

«Вы всегда на острие»: мэр Анатолий Локоть поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем

Анатолий Евгеньевич пожелал изданию успехов и благополучия
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Анатолий Евгеньевич поздравил нас с юбилеем.Анатолий Евгеньевич поздравил нас с юбилеем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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«Комсомольскую правду» с 95-летием поздравил мэр Новосибирска - Анатолий Локоть. Вот что в юбилей пожелал глава города:

- От всей души поздравляю всех нас – читателей и творческий коллектив «Комсомольской правды» – с замечательной датой! «Газета молодости нашей» - так могут сказать многие из нас! 95 лет назад увидел свет первый номер газеты, ставшей любимейшей в нашей необъятной стране. Этот феноменальный успех основан на особом стиле издания: жизнелюбивом, легком, ориентированном на разные поколения читателей, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Вы всегда на острие, в курсе важных событий и проблем, сами делаете новости и щедро делитесь с верными и преданными читателями любопытной, свежей информацией. В день 95-летия «Комсомолки» я от всей души желаю сохранять лидерские позиции долгие годы, оставаться самым популярным, читаемым и любимым изданием и новосибирцев, и россиян! Спасибо вам за работу! Удачи, творческих успехов и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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