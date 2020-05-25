«Вы всегда на острие»: мэр Анатолий Локоть поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем

25 Май 2020 2020-05-25T17:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольскую правду» с 95-летием поздравил мэр Новосибирска - Анатолий Локоть. Вот что в юбилей пожелал глава города:

- От всей души поздравляю всех нас – читателей и творческий коллектив «Комсомольской правды» – с замечательной датой! «Газета молодости нашей» - так могут сказать многие из нас! 95 лет назад увидел свет первый номер газеты, ставшей любимейшей в нашей необъятной стране. Этот феноменальный успех основан на особом стиле издания: жизнелюбивом, легком, ориентированном на разные поколения читателей, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Вы всегда на острие, в курсе важных событий и проблем, сами делаете новости и щедро делитесь с верными и преданными читателями любопытной, свежей информацией. В день 95-летия «Комсомолки» я от всей души желаю сохранять лидерские позиции долгие годы, оставаться самым популярным, читаемым и любимым изданием и новосибирцев, и россиян! Спасибо вам за работу! Удачи, творческих успехов и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU