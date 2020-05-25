«Рядом плакали брат и сестра»: под Новосибирском двухлетний мальчик застрял головой в заборе
Под Новосибирском двухлетний ребенок застрял головой в заборе. На помощь ему пришла главный инспектор по пожарному надзору Юлия Стрельцова. Рядом с малышом стояли его старший брат с сестрой и несколько растерянных прохожих. Инцидент произошел 22 мая в городе Куйбышев.
Инспектор проезжала по служебным делам по улице Бородина и заметила столпившихся возле продуктового магазина людей. Когда женщина подошла ближе, то увидела, что двухлетний малыш протиснул голову между прутьями металлического забора и оказался в западне. Рядом с ним было еще двое испуганных детей: старший 11-летний брат мальчика и его 4-летняя сестра, а также трое растерянных взрослых прохожих.
— Как выяснилось, спасателей никто не вызывал! На вопрос давно ли они тут, испуганный старший брат только кивнул головой, не поднимая глаз, наполненных слезами. Я сразу же вызвала спасателей и осталась успокоить и поддержать детей, — цитирует капитана Стрельцову пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Инцидент произошел 22 мая в городе Куйбышев. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
Прибывшие на место спасатели с помощью специального разжимного инструмента освободили мальчика. Чтобы не травмировать ребенка, его завернули в одеяло. Юлия все это время находилась рядом с двухлетним Сережей, который храбро держался на протяжении всего своего спасения и даже почти не плакал. Освобожденный ребенок был передан старшему брату.
Стоит отметить, что инспектор уже давно знакома с этой семьей. Еще в марте 2019 года в частном доме, где живут дети со своими родителями, началось задымление от топящейся печи. Тогда трагедии удалось избежать благодаря пожарному извещателю. После этого дети находились без присмотра взрослых и самостоятельно несколько раз за день прибегали в магазин за сладостями.
Специалисты МЧС после случившегося поставили в известность отдел опеки и попечительства, а также комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Куйбышевского района.
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