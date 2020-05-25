Меры одобрены: малый и средний бизнес может рассчитывать на отсрочку и списание арендных платежей

25 Май 2020 2020-05-25T14:47:12+03:00

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Совет депутатов города Новосибирска поддержал комплекс мер, разработанный по поручению мэра Анатолия Локтя. Направлены меры на помощь малому и среднему бизнесу и затрагивают одну из значимых статей расходов – аренду. Так предприятиям и компаниям предлагаются существенные послабления, если они занимают площади, находящиеся в собственности муниципалитета.

- Согласно постановлению президента мы разработали перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 миллионов рублей. Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Перечислим конкретно принятые решения:

1. Предоставить отсрочку арендной платы на период с 18 марта, то есть с момента введения режима повышенной готовности, до 1 октября 2020 года по обращению арендаторов. Отсроченную арендную плату теперь можно вносить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года ежемесячно равными частями либо досрочно.

2. Предоставить отсрочку по обращениям предпринимателей по уплате платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок, предложенный этими субъектами малого и среднего предпринимательства, но не позднее 31 декабря 2021 года.

3. Освободить от уплаты платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и эксплуатацию стационарных торговых и мобильных объектов за апрель-июнь 2020 года по обращению субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики и в наибольшей степени пострадавших из-за приостановления деятельности в период пандемии.

Отметим, что мэрия решила расширить рекомендуемый Правительством перечень мер поддержки, включив в него нестационарные торговые точки, которые размещены на муниципальной земле.

ИСТОЧНИК KP.RU