«Вы – помощник для читателей»: губернатор Андрей Травников поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием

25 Май 2020 2020-05-25T14:27:27+03:00

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«Комсомольская правда» отмечает свое 95-летие: первый номер нашей газеты вышел 24 мая 1925 года. Губернатор Андрей Травников поздравил наше издание с юбилеем:

- Дорогие друзья! Поздравляю редакцию газеты и читателей с юбилеем «Комсомольской правды»! Со дня выхода в печать первого номера поколения журналистов и редакторов «Комсомолки» сохраняли традицию качественной прессы, уважительное отношение к читателю, стремление постоянно меняться, быстро откликаясь на запросы нового времени.

Сегодня, как и почти 100 лет назад, «Комсомолка» продолжает оставаться не только интересным собеседником, но и помощником для читателей.

На страницах издания всегда можно найти актуальные репортажи, практические рекомендации, советы экспертов. Здесь, как и прежде, работают профессионалы, увлеченные и неравнодушные журналисты.

Желаю «Комсомольской правде» приносить в дома новосибирцев только хорошие новости и интересные истории! Всему коллективу газеты, ветеранам, читателям - добра, здоровья, успеха и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU