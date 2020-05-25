25 Май 2020 2020-05-25T13:58:54+03:00

В Новосибирском зоопарке показали, как кормят льва Сэма. Фото: Кадр из видео

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В Новосибирском зоопарке показали, как кормят льва Сэма. Специально, чтобы царь зверей не терял форму, сотрудники зверинца соорудили для него специальную кормушку с противовесом в виде тяжелого бревна.

— В зоопарках особое значение имеет обогащение среды животных: поддержание разнообразия кормов, изготовление интересных и сложных кормушек, обеспечение комфорта мест отдыха. Серьезную роль в этом играет и поддержание физической формы животных. Например, специально для нашего льва Сэма мы придумали кормушку с противовесом в виде тяжелого бревна, — написали в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что такое совмещение зарядки и обеда — очень полезно для животных. А сам лев при этом напоминает милого домашнего котика:

— Какой ловкий!

— Правильно, животным нужно решать задачки, добывая корм.

— Он просто милый котик, — пишут люди.

Льву в зоопарке пришлось сделать зарядку, чтобы пообедать.

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