2020-05-25T13:01:35+03:00
Экономика

ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей

За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 миллиардов рублей, являясь крупнейшим кредитором по данному проекту
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поддержка по подписанным соглашениям предназначена более чем для 200 тысяч человек - сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5000 предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 миллиардов рублей.

Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных Правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на возобновление деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80% государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

Каждому предпринимателю, обратившемуся в ВТБ за поддержкой, банк готов предложить различные эффективные решения для его бизнеса.

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