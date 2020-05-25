«Вы кто такой, чтобы запрещать?»: охранник не пустил сибирячку с детьми на школьный двор

25 Май 2020 2020-05-25T12:01:52+03:00

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Жительница Новосибирск по имени Юлия пожаловалась охранника школы № 134 в Кировском районе. Она гуляла с детьми в школьном дворе на выходных, как вдруг к ней подошел сторож: мужчина потребовал от них уйти. Спор с охранников сибирячка сняла на видео.

— Здесь нельзя находиться. Вы не понимаете, значит, снова позову полицию сюда, — говорит охранник в кадре.

— Когда позовете полицию, скажите, что ребятишки на школьном дворе гуляют, а не посторонние, как в прошлый раз! Другие охранники ни слова не говорят, один вы трещите постоянно! — возражает ему женщина.

Со двора охранник семью не прогнал, но ушел якобы за полицией.

КП-Новосибирск позвонила в школу № 134, однако исполняющая обязанности директора сказала, что не будет комментировать ситуацию, пока не поговорит с охранником.

Позже стало известно, что полиция все-таки приехала. Вопреки желанию охранника, сотрудникик правоохранительных органов разрешили семье гулять в школьном дворе. Об этом рассказала сама Юлия.

— У нас есть аллея рядом, но она вся в собачьих фекалиях, а дети ведь лезут в траву: им хочется посмотреть цветочки, травку. В эту школу мы ходим 11лет уже. Наводим порядок на территории школы. Сдаем деньги на ремонт. Имеем полное право, как сказала полиция, гулять там с детьми. Это не военный объект! — прокомментировала Юлия.

В итоге семья продолжила прогулку во дворе школы. Оснований их выгонять у охраны больше не было.

Спор с охранником.

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