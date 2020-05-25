«Кинулся на нашу собаку и разорвал ей лапу»: мастиф покалечил таксу на глазах хозяина

25 Май 2020 2020-05-25T11:19:35+03:00

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В понедельник, 25 мая, жительница Новосибирска по имени Ольга рассказала жуткую историю, которая приключилась с ее мужем и собакой во дворе. На таксу по кличке Дерик на прогулке напал мастиф. Муж сибирячки еле вырвал из пасти агрессивной собаки своего питомца.

— Муж гулял с нашей собачкой на поводке у гаражей рядом с домом №92 на улице Зорге. Там он увидел человека с поводком в руках, где была его собака, неизвестно. Мужчина лишь сказал: «Идите в другую сторону, я здесь гуляю со своей собакой», — рассказала Ольга. — Муж пошел в другую сторону, и тут из-за гаражей выпрыгнул мастиф, который кинулся на нашу собаку и разорвал ей лапу до мяса.

Как рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяин мастифа попытался оттащить свою собаку, но это у него не получилось сделать, мужчина даже не извинился.

— Дерик сейчас не ходит, на руках сегодня на улицу выносили в туалет. У нас такса, терпеливый пес даже не скулит. Вижу, что больно ему. Сама весь день плачу, — поделилась Ольга.

Новосибирцы съездили к ветеринару. В клинике таксе зашили раны. Сейчас супруги ищут хозяина мастиффа: они переживают, что мастиф, которого выгуливают без паводка и намордника, может напасть на людей.

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