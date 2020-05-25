2020-05-25T10:09:36+03:00
Общество

Стало известно, что взорвалось на металлобазе, где погиб рабочий

Дело рассматривают в Кировском районном суде
Надежда РЫЖКИНА
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Газорезчик уронил часть артиллерийского снаряда, и тот взорвался.Газорезчик уронил часть артиллерийского снаряда, и тот взорвался.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 25 мая, стали известны подробности взрыва на металлобазе в Кировском районе. Там в 2019 году погиб рабочий, сортируя военный металлолом. Об этом сообщил Кировский районный суд, который рассматривает уголовное дело по обвинению начальника участка.

— Руководитель предприятия обвиняется в том, что, нарушив требований правил охраны труда, поручил мастеру участка и двум газорезчикам сортировать военный металлолом. Среди лома были гильзы, оставшиеся от артиллерийских и танковых выстрелов, элементы снарядов артиллерийских систем и системы залпового огня «БМ-21 град», — сообщает пресс-служба суда. — Во время сортировки один из газорезчиков уронил часть артиллерийского снаряда с бездымным порохом. От удара о бетон предмет взорвался, и рабочий погиб.

Мера пресечения начальнику предприятия пока не избиралась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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