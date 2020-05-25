Трое заразились за сутки: в Новосибирске коронавирус обнаружили у 137 детей

25 Май 2020 2020-05-25T09:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 мая, стало известно , что за последние сутки коронавирусом заболели еще трое детей. Общее количество детей, у которых диагностировали коронавирус, достигло 137.

— В детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе правительства региона.

Всего в области COVID-19 заболели 2213 человек, из них выздоровели — 891 человек, скончались — 29. Умерших среди детей в Новосибирской области нет.

В основном от коронавируса в регионе скончались пенсионеры, им было около 60 лет и старше.

Напомним, в целях безопасности в регионе по-прежнему нельзя находиться в общественных местах без защитных масок. Во многих супермаркетах перестали продавать продукты, если у покупателя нет маски на лице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU