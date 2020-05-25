2020-05-25T09:30:17+03:00
Общество

Трое заразились за сутки: в Новосибирске коронавирус обнаружили у 137 детей

Их госпитализировали в детскую больницу №3
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирусом заболели трое детей.За сутки коронавирусом заболели трое детей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 25 мая, стало известно , что за последние сутки коронавирусом заболели еще трое детей. Общее количество детей, у которых диагностировали коронавирус, достигло 137.

— В детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе правительства региона.

Всего в области COVID-19 заболели 2213 человек, из них выздоровели — 891 человек, скончались — 29. Умерших среди детей в Новосибирской области нет.

В основном от коронавируса в регионе скончались пенсионеры, им было около 60 лет и старше.

Напомним, в целях безопасности в регионе по-прежнему нельзя находиться в общественных местах без защитных масок. Во многих супермаркетах перестали продавать продукты, если у покупателя нет маски на лице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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