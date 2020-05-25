«Заклинило замок»: дочки не смогли открыть дверь отцу, когда он вернулся с работы

25 Май 2020 2020-05-25T09:15:49+03:00

дочки не смогли открыть дверь отцу, когда он вернулся с работы. Фото: Спасатели МАСС.

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В Калининском районе Новосибирска в квартире дома по улице Богдана Хмельницкого пришлось ломать дверь, чтобы вызволить двоих детей. Две девочки сидели дома без родителей.

— В 15:55 24 мая поступил звонок о том, что заблокирована дверь. В квартире сидят двое детей без взрослых. Доступ в квартиру обеспечен. Девочкам — 8 и 12 лет, — сообщили спасатели МАСС.

Как стало известно КП-Новосибирск, в квартиру не мог попасть отец: заклинило замок.

— Спасателей вызвал отец девочек, который вернулся с работы. При нем же обеспечили доступ в квартиру. Причина была в том, что дверь не смогли открыть изнутри дети, возникли проблемы с замком, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских дети были спокойны, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

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ИСТОЧНИК KP.RU