В Новосибирске умерла 56-летняя главврач поликлиники № 24

25 Май 2020 2020-05-25T08:43:47+03:00

Об этом сообщили в региональном минздраве

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В понедельник, 25 мая, стало известно, что на 57 году жизни умерла главный врач новосибирской поликлиники №24 Светлана Войцицкая. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

— Она скоропостижно скончалась 22 мая 2020 года. Кончина Светланы Владимировны — большая утрата для всех, кто был знаком с этим прекрасным человеком, талантливым руководителем и внимательным врачом, — передает соболезнования минздрав.

Свои соболезнования также выразил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Сметанин.

— Вчера в полном расцвете сил скоропостижно скончалась главный врач поликлиники № 24, обслуживающей Юго-Западный и Станиславский жилые массивы, Светлана Владимировна Войцицкая. Человек огромной души, высоких профессиональных и моральных качеств, готовый в любую минуту прийти на помощь ближнему, она навсегда останется в нашей памяти примером глубокой преданности долгу и любви к людям. От имени всех жителей нашего округа выражаю самые глубокие соболезнования семье, родным и близким покойной! — написал на своей странице в соцсети депутат.

Как стало известно КП-Новосибирск, врач умерла не от коронавируса, она долго болела.

Светлана Войцицкая окончила Новосибирский медицинский институт в 1987 году. Она работала в здравоохранении 32 года. В городской поликлинике № 24 она проработала 26 лет и, находясь на посту главврача, продолжала лечить пациентов работая также эндокринологом.

Редакция КП-Новосибирск соболезнует родным и близким Светланы Войцицкой.

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