В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 89 человека

25 Май 2020 2020-05-25T08:31:17+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 мая, стало известно о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки — 89 человек. Все они госпитализированы в инфекционный госпиталь. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии в области коронавирусом заболели 2213 человек, в том числе 137 детей. 891 человек выздоровел, 29 — скончались, — рассказали в опершитабе. — В реанимации находятся 66 человек, к аппарату ИВЛ подключены 9 пациентов.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. В общественных местах людям необходимо быть в защитной маске. Во многих супермаркетах покупателям не продают товар, если он без маски.

Несмотря на ограничительные меры в Новосибирске молодые люди устроили две дискотек. Их участниками стали около ста человек. Вирусологи назвали этот поступок безответственным. Люди, участвующие в тусовке, могли заразиться коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU