2020-05-25T08:23:23+03:00
Киберспорт в России и мире

Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома» в онлайн-турнире

В Сибири стартовал виртуальный отборочный этап бесплатного киберфестиваля «Кубок Ростелекома 2020»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Любители игр Dota2 и World of Tanks могут принять участие в предварительных боях, чтобы выйти в финал, который в этом году также пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд турнира- сто тысяч рублей.

ВWorld of Tanks отборочные схватки состоятся 14 июня, 21 июня команды сразятся за возможность стать лучшими в Dota2. Заявиться на турнир можно на сайте мероприятия.

- В этом году массовые мероприятия в офлайне временно отменены. Но мы решили поддержать игроков и провести ставший уже традиционным кибертурнир на «Кубок Ростелекома»в онлайн-режиме. Уверен, что фанатам киберспорта такой формат давно привычен, так что мы ждем всех, кто готов сразиться за звание лучших игроков Сибири. И нам кажется, что желающих испытать удачу в этом году будет как никогда много, потому что виртуальной энергии сибирским геймерам не занимать, несмотря на все ограничения в реальной жизни, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Гранд-финал турнира, в который выйдут 4 команды, пройдет 28 июня - и это будет интерактивное шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции.

Для того, чтобы финальные сражения прошли без задержек сигнала, «Ростелеком» предлагает геймерам и их поклонникам подключить тариф «Игровой» для домашнего интернета со скоростью до 200 Мбит/с и уникальными игровыми бонусами.

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