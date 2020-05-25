Новосибирск окутала дымка: синоптики рассказали, стоит ли беспокоиться

25 Май 2020 2020-05-25T07:15:49+03:00

КП-Новосибирск узнала, что это за туман

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В понедельник, 25 мая, Новосибирск заволокло дымкой. КП-Новосибирск обратилась к синоптикам, чтобы узнать, какова причина тумана. Синоптики рассказали, что повода для беспокойства нет.

Согласно данным сервиса, в Новосибирске хороший воздух. Фото: CityAir

— Сегодня у нас повышенное атмосферное давление, ослабление ветра — от этого застаивается воздух в нижних слоях атмосферы и образуется дымка и туман. Такое не только в Новосибирской области, но и в ближайших регионах — на Кузбассе и Алтае, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

О том, что все спокойно, говорит и сервис мониторинга качества воздуха «CityAir». По информации сервиса, индекс загрязнения воздуха в Новосибирске на 10 часов утра составил 3 балла из 10. «CityAir» передает, что сейчас — хорошие условия для занятий спортом на воздухе.

Синоптики объяснили, почему появилась дымка.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Стоит отметить, что на данный момент в сравнении с апрелем воздух в городе стал чище. Напомним, тогда из-за того, что повсеместно горела сухая трава, Новосибирск также окутала дымка, было тяжело дышать: в воздухе стоял запах гари.

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ИСТОЧНИК KP.RU