2020-05-25T06:14:33+03:00
РЖД. Люди дела

Новосибирская станция Клещиха теперь открыта и для контрейлерных перевозок

Станцию Клещиха в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги открыли для организации контрейлерных перевозок. Таким образом, станция стала третьей на сети железных дорог, готовой оказывать подобные услуги
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Фото: Влад КОМЯКОВ
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Клещиха – один из крупнейших транспортно-логистических комплексов за Уралом, имеющий крупнейший в СНГ контейнерный терминал, обрабатывающий входящий и формирующий маршрутизированный вагонопоток в формате ускоренных контейнерных поездов.

Контрейлерная отправка – это перевозка большегрузного автомобиля с груженым полуприцепом, закрепленного на специальной платформе, то есть комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта для доставки груза

Для автоперевозчиков и грузовладельцев использование данной услуги может быть выгоднее отправки большегрузного автомобиля к месту назначения своим ходом. Контрейлерная перевозка обеспечивает скорость доставки груза за счёт следования в ускоренных контейнерных поездах, его сохранность и позволяет существенно снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру.

Сроки доставки груза между Москвой и Новосибирском составляют почти 4 суток. В мае на данном маршруте ОАО «РЖД» осуществили опытную контрейлерную перевозку автоприцепа без тягача. Реализация такого технического решения позволит существенно повысить экономическую привлекательность данных перевозок для грузоотправителей. На совместном совещании с правительством Новосибирской области и Союзом Транспортников Экспедиторов и Логистов Сибири участники выразили заинтересованность в контрейлерных перевозках плодоовощной продукции из Узбекистана в Новосибирскую область. Организация в перспективе кольцевых мультимодальных контрейлерных маршрутов может стать еще одним эффективным транспортным коридором на Западно-Сибирской железной дороге для социально значимых грузов Новосибирского региона.

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Новосибирская станция Клещиха теперь открыта и для контрейлерных перевозок
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