«Он очень умный»: дачники не могут поймать зайца-обжору, который съел у них всю капусту

25 Май 2020 2020-05-25T05:46:15+03:00

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Сибирячка по имени Елена пожаловалась в соцсети на зайца-обжору. Ушастый обчистил семь огородов. С грядок исчезла вся цветная капуста. Возмущенные дачники пытались поймать косого, но не тут-то было: заяц ловко обходит ловушки, перепрыгивает забор высотой метр, а там где не может преодолеть преграду, легко находит лазейку. После вкусного перекуса заяц не спеша идет дышать свежим воздухом.

— Ничего не боится, я спокойно могла подойти на 7 метров. Наглый, прожорливый, здоровенный, Замучил всех соседей, поедая, урожай по ночам. Не знаем, что и делать, — рассказала Елена на своей странице в соцсети.

Новосибирцы предложили разложить по участку собачью шерсть, дескать, она спугнет ушастого. А вот еще пара рекомендаций:

— Купите петарды. Парочку взорвите. Животины боятся резких звуков.

— Пса охотничьего надо, чтобы гонял.

Любители животных требовали не обижать зайку. А огородники, которые еще не посадили капусту, настоятельно просили сказать адрес дач, где орудует прожорливый заяц: дачники переживают, что их постигнет такая же участь.

Под Новосибирском заяц-обжора обчистил семь дач.

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