2020-05-25T05:20:06+03:00
Общество

«Обещали вылечить»: экстрасенсы из Новосибирска обманули пенсионерок почти на полмиллиона рублей

Их жертвами стали бабушки, которым было под 90 лет
Надежда РЫЖКИНА
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"Экстрасенсы" из Новосибирска обманули пенсионерок почти на полмиллиона рублей."Экстрасенсы" из Новосибирска обманули пенсионерок почти на полмиллиона рублей.
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Двух жительниц из Новосибирска будут судить за обман пенсионерок. Сибирячки прикинулись экстрасенсами. Они обещали избавить от всех болезней, что беспокоят пожилых людей. Псевдоцелительницы обманули как минимум 10 бабушек на 450 тысяч рублей. Жертвами сибирячек стали пожилые женщины из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Иркутского района. Им было от 83 до 93 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— По информации следствия, одна из злоумышленниц знакомилась с пожилыми женщинами. Она убеждала их, что с помощью магии поможет улучшить самочувствие. В этот момент к собеседницам подходила ее сообщница, которая подтверждала, что пользовалась услугами врачевательницы и исцелила так своего родственника. Обманщицы просили потерпевших принести сверток из газеты с деньгами, после чего они меняли его на похожий, но внутри была бумага или «билеты банка приколов», — сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские изучили записи больше 30 камер видеонаблюдения и провели 10 экспертиз, в том числе генетические. Мошенниц удалось выследить после их очередного преступления в городе Черемхово в Иркутской области. Полицейские установили их маршрут, вычислили адрес квартиры и задержали аферисток.

Как выяснило следствие, женщинам было 31 и 38 лет.

В отношении сибирячек возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Дело с обвинительным заключением передали в суд.

Две жительницы НСО обманывали бабушек из Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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