«Угнали машину и врезались в дерево»: за гибель пассажира водителю дали 7 лет колонии

25 Май 2020 2020-05-25T04:30:04+03:00

У автомобилиста не было водительского удостоверения

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Коченевский районный суд вынес суровое наказание 30-летнему водителю по чьей вине погиб пассажир. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— 8 августа 2019 года мужчина был в гостях у своих знакомых в селе Целинное Коченевского района, с которыми выпивал. Во дворе дома был припаркован автомобиль «Тойота Премио». Обвиняемый предложил своему знакомому прокатиться на чужом автомобиле, — рассказали в областной прокуратуре.

Двое мужчин катались по автодороге «Целинное-Коченево». Вдруг водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а после этого съехал в кювет и врезался в дерево.

Пассажир погиб. Выяснилось, что у мужчины, севшего за руль, не было водительского удостоверения.

Свою вину он признал. Суд приговорил его к 7 годам в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять автомобилем полтора года.

Приговор вступил в законную силу.

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