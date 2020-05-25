25 Май 2020 2020-05-25T04:17:45+03:00

Погода на сегодня в Новосибирске: рассказываем, чего ждать новосибирцам 25 мая. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы узнали, какой будет погода на сегодня в Новосибирске

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Погода на сегодня в Новосибирске ожидается теплой, но возможен небольшой дождь.

— 25 мая в Новосибирске наблюдается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Дневная температура составит +24-26 градусов, ночная — +12-14 градусов. Ветер юго-восточный, скорость ветра — 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах — кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Дневная температура воздуха +23-28 градусов, а местами — до +34 градусов. Также ожидается небольшой юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU