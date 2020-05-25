2020-05-25T03:46:32+03:00
Общество

«Выстрелил в водителя»: авария в Новосибирске привела к драке со стрельбой

С помощью оружия водителей пытались разнять очевидцы
Надежда РЫЖКИНА
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Участники аварии развязали драку. Фото: стоп-кадр.Участники аварии развязали драку. Фото: стоп-кадр.
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В Новосибирске перед перекрестком улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев произошла авария, переросшая в драку со стрельбой. В «Тойоту Камри» врезался сзади серый седан. После столкновения его водитель достал из багажника и поставил на крышу знак «Учебный автомобиль».

Произошло это в воскресенье, 24 мая. Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54».

— К месту аварии подъехал еще один седан, «Тойота Креста». Его водитель что-то сказал участникам ДТП, после чего между ним и водителем «Камри» завязалась драка. Разнять дерущихся попытались подбежавшие очевидцы, один из которых сначала выстрелил воздух, а затем и в водителя «Кресты» — рассказали в группе.

Конфликт разрешили полицейские, которые составили протоколы на участников потасовки. Позже, как рассказала подписчица, водителей оставили решать вопросы с аварийными комиссарами.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнят информацию позже.

Потасовка на Немировича-Данченко.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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