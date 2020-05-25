Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

25 Май 2020 2020-05-25T03:00:58+03:00

За сутик в регионе коронавирус обнаружили еще у 81 человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе: где есть зараженные жители области, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 мая 2020.

Итак, за сутки коронавирусом заболели еще 81 человек. В реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

— Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма, — сообщает оперштаб правительства региона.

С начлаа эпидемии коронавирус обнаружен среди жителей следующих городов области: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

Новых районов на карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский и Маслянинский.

Всего в регионе заболевших — 2124 человека, в том числе 134 ребенка, 891 человек выздоровел.

Накануне скончались еще два пациента с установленным диагнозом коронавируса. Это двое мужчин, одному было — 39 лет, второму — 61 год. С начала эпидемии от коронавируса умерли 29 человек. В основном это пенсионеры, которым было около 60 лет и старше.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Несмотря на это новосибирцы устроили в центре города массовую дискотеку. Сейчас с организаторами тусовки разбираются полицейские. Вирусологи сказали, что во время массовых танцев была реальная угроза заразиться коронавирусом. Они оценили этот поступок, как безрассудный.

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ИСТОЧНИК KP.RU