Следователи проведут проверку после вечеринки в центре Новосибирска во время самоизоляции

24 Май 2020 2020-05-24T20:03:51+03:00

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Следственный комитет проведет проверку после вечеринки в центре Новосибирска. Такая дискотека была устроена не одна. Как удалось выяснить, еще сибиряки собрались рядом с конным клубом в Кировском районе.

— Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статья 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), — сообщает пресс-служба регионального Следственного Комитета.

В ходе проверки следователи посмотрят, как ответственные лица следят за соблюдением режима самоизоляции в Новосибирске.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая молодые люди приехали на площадь Ленина и устроили дискотеку. Сибиряки включили громко музыку и начали танцевать.

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