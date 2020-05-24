Следователи проведут проверку после вечеринки в центре Новосибирска во время самоизоляции
Следственный комитет проведет проверку после вечеринки в центре Новосибирска. Такая дискотека была устроена не одна. Как удалось выяснить, еще сибиряки собрались рядом с конным клубом в Кировском районе.
— Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статья 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), — сообщает пресс-служба регионального Следственного Комитета.
В ходе проверки следователи посмотрят, как ответственные лица следят за соблюдением режима самоизоляции в Новосибирске.
Напомним, в ночь с 23 на 24 мая молодые люди приехали на площадь Ленина и устроили дискотеку. Сибиряки включили громко музыку и начали танцевать.
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ИСТОЧНИК KP.RU