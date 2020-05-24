2020-05-24T19:35:31+03:00
Общество

Полиция объяснила, за что задержала автора хита «Тарантино на карантино» в центре Новосибирска

Музыканты нарушили административный закон
Анна ПАШАГИНА
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Ребят доставили в отделение. Фото: instagram.com.Ребят доставили в отделение. Фото: instagram.com.
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Полиция объяснила, почему задержала группу «Рви меха» в центре Новосибирска. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Они были доставлены в районный отдел для составления административного протокола за нарушения режима самоизоляции, — рассказал «КП-Новосибирск» сотрудник Отдела информации и общественных связей регионального главка МВД России Сергей Страдымов.

Музыканты нарушили статью 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сотрудники полиции составили административный протокол, и теперь его направят в суд.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писали о том, что группу «Рви меха» задержали полицейские за несанкционированный концерт. Музыкантов забрали в отделение и продержали там несколько часов.

Рви Меха - Оркестр! - Тарантино на Карантино (2020).Видео: https://www.instagram.com/souloveway.video Рви Меха Оркестр official https://vk.com/rvimexa Гитара, вокал Александр Петенёв Бас гитара Евгений Огнев Труба Константин Басов Тромбон Вадим Добряков Аккордеон Любовь Колбецкая Барабаны Владислав Валенков Организация выступлений https://vk.com/petenyov 8-913-006-55-34 Рви Меха Оркестр Официальный сайт: www.rvimexa.ru Почта: nskaster@mail.ru, rvimexa@gmail.com вКонтакте: http://vk.com/rvimexa FaceBook: https://www.facebook.com/rvimexa YouTube: http://www.youtube.com/rvimexa Instagram: http://instagram.com/rvi_mexa Twitter: http://twitter.com/rvimexa MySpace: https://myspace.com/rvimexa

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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