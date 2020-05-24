2020-05-24T19:00:43+03:00
Общество

«Я его бабушке отдал»: сибиряк поймал огромного леща

Его вес составил 2,7 килограмма
Анна ПАШАГИНА
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Рыбу он отдал бабушке. Фото: «Рыбалка в Новосибирске».Рыбу он отдал бабушке. Фото: «Рыбалка в Новосибирске».
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Сибиряк поймал огромного леща в одном из местных водохранилищ. Крупный улов рыбак смог поймать в котловане рядом с Инструментальным заводом. Фотографию с лещом мужчина выложил в социальные сети в группу «Рыбалка в Новосибирске».

— Я ловил его на отводной поводок. Это такой вид оснастки, где грузило и приманка не связаны друг с другом. Лещ взял ртом, — рассказал «КП-Новосибирск» рыбак Владимир Цевменко.

Сибиряк не знал, что делать с такой тушей и решил отдать ее бабушке. Уж очень она лещей любит, поэтому быстро найдет ему применение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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