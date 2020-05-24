«Полная безответственность»: вирусолог прокомментировал ночную вечеринку в центре города
Вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал ночную тусовку на площади Ленина.
— У них была прекрасная возможность заразиться коронавирусом. Все весьма серьезно. От этого вируса умирают не только пожилые люди. Да и потом, из-за таких безответственных поступков появляется больше работы у врачей, которые так же рискуют своей жизнью, — рассказал «КП-Новосибирск» Александр.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая в центр города съехались машины и включили громко музыку. Соскучившись по вечеринкам, прохожие не смогли пройти мимо и начали танцевать. Как выяснилось позднее, в центре города свой день рождение отмечала организация, которая занимается прокачкой машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU