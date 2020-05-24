«Их потрогала тысяча рук»: покупателей возмутило, что в магазине им предложили сделать маски самим
Сибиряков возмутило предложение собрать маску самим. Очевидцы сфотографировали это и выложили в социальные сети.
— В магазине, в Калининском районе, на кассе не обслуживают без маски. Для этого они предлагают сделать ее самому. И как из этого сделать маску? — возмущается подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, что на столе лежат ножницы, влажные и обычные салфетки. Рядом стоит антисептик, чтобы все было стерильно. Набор довольно неплохой, да и инструкция, как собрать свое средство защиты имеется.
В социальных сетях бурно стали обсуждать этот пост:
— Вы радуйтесь, что вам навстречу идут, а не заставляют покупать.
— Носите свои маски с собой и не придется этой фигней заниматься.
— Этот рулон уже 1000 рук потрогали!
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ИСТОЧНИК KP.RU