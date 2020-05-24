2020-05-24T14:40:47+03:00
Общество

«Их потрогала тысяча рук»: покупателей возмутило, что в магазине им предложили сделать маски самим

Они уверены, что это не стерильно
Анна ПАШАГИНА
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Набор стоит перед самым входом в магазин. Фото: «Инцидент Новосибирск».Набор стоит перед самым входом в магазин. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Сибиряков возмутило предложение собрать маску самим. Очевидцы сфотографировали это и выложили в социальные сети.

— В магазине, в Калининском районе, на кассе не обслуживают без маски. Для этого они предлагают сделать ее самому. И как из этого сделать маску? — возмущается подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что на столе лежат ножницы, влажные и обычные салфетки. Рядом стоит антисептик, чтобы все было стерильно. Набор довольно неплохой, да и инструкция, как собрать свое средство защиты имеется.

В социальных сетях бурно стали обсуждать этот пост:

— Вы радуйтесь, что вам навстречу идут, а не заставляют покупать.

— Носите свои маски с собой и не придется этой фигней заниматься.

— Этот рулон уже 1000 рук потрогали!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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