Новосибирская область получит почти 2 миллиарда рублей из-за эпидемии коронавируса
Новосибирская область получит из федерального бюджета почти два миллиона рублей. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
— В бюджет Новосибирской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 960 миллионов 84 тысячи рублей, — цитируют постановление пресс-служба центра.
Правительство выделило деньги регионам, где из-за коронавируса снизились поступления в бюджет.
— Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, — рассказали в центре.
Напомним, что на 24 мая в Новосибирске еще 81 человек заразился коронавирусом, 9 пациентов выписали, двое скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU