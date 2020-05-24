Новосибирская область получит почти 2 миллиарда рублей из-за эпидемии коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T12:51:47+03:00

Деньги в область придут из федерального бюджета. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Новосибирская область получит из федерального бюджета почти два миллиона рублей. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

— В бюджет Новосибирской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 960 миллионов 84 тысячи рублей, — цитируют постановление пресс-служба центра.

Правительство выделило деньги регионам, где из-за коронавируса снизились поступления в бюджет.

— Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, — рассказали в центре.

Напомним, что на 24 мая в Новосибирске еще 81 человек заразился коронавирусом, 9 пациентов выписали, двое скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU