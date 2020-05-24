Заехали в недостроенные квартиры: обманутые дольщики устроили флешмоб
Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» провели флешмоб. Они вместе со своими вещами «заехали» в свои недостроенные квартиры и сняли это на видео. Ролик выложили в социальные сети.
— Здесь были настоящие панели, качественная сборка. Не было никаких нареканий. Когда смотрели фотоотчеты, то предвкушали заселение, — рассказывает девушка на видео.
На кадрах видно, что жильцы в домашних халатах, тапочках и с чемоданами вещей идут обустраивать новые квартиры.
Обманутые дольщики поступили в соответствии с правилами, которые введены в Новосибирске из-за коронавируса. Одели маски, когда заходили в дом соблюдали социальную дистанцию.
Напомним, что обманутые дольщики ожидали комфортную десятиэтажку, а по итогу осталась ни с чем. В новый дом должны были заехать жильцы из ветхого жилья. Все ожидания рухнули, когда их застройщик оказался банкротом.
Обманутые дольщики устроили флешмоб.
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