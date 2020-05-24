2020-05-24T10:05:46+03:00
Происшествия

«Покрылся красными пятнами, челюсть опухла»: породистый пес отравился во время прогулки во дворе

Ветеринары успели спасти пса
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У собаки опухли глаза и нос. Фото: предоставлено хозяйкой собаки.У собаки опухли глаза и нос. Фото: предоставлено хозяйкой собаки.
Изменить размер текста:

Собака сибирячки Юлии Тищенко чуть не умерла от отравления. Перед сном женщина вывела животное на улицу, чтобы пройтись по уже давно знакомому маршруту. Если бы она знала, к чему это может привести.

— Он у меня никогда ничего на улице не ест. Максимум, может понюхать. Мы вернулись домой, а у собаки начала раздуваться сначала челюсть, потом отекли нос и глаза, начал задыхаться. По телу ярко красные пятна пошли, — рассказала «КП-Новосибирск» Юлия Тищенко, хозяйка пса.

Женщина тут же повезла своего питомца в ветеринарную клинику. Врачи смогли спасти животное, но так и не поняли, что с ним произошло.

— Я всегда выхожу гулять с пакетом, чтобы убрать за своей собакой. Кому потребовалось обижать моего питомца не пойму. У нас клумбы начали во дворе ставить, может там обработали чем? У соседской собаки несколько дней назад тоже приступ был непонятный,- говорит сибирячка. — Кстати, пока мы сидели в ветеринарной клинике, привезли собаку из Октябрьского района с такими же симптомами как у нас.

Сейчас пес чувствует себя лучше. Начал понемногу кушать, но все равно много спит, восстанавливается после пережитого стресса.

— Теперь мы ходим немного по другому маршруту и стараемся обходить опасные места стороной. Ну, сделали бы нам уже небольшой закуток, где собачники своих бы питомцев выгуливали, — говорит Юлия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заехали в недостроенные квартиры: обманутые дольщики устроили флешмоб
«Часть видео фейковые»: в МВД прокомментировали ночные гуляния в центре Новосибирска
«Покрылся красными пятнами, челюсть опухла»: породистый пес отравился во время прогулки во дворе
В Новосибирске еще 81 человек заболел коронавирусом
В Новосибирске накрыли подпольную мастерскую с оружием
«Прославимся опять на всю страну»: новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«С балкона валил дым»: в Новосибирске 30 человек спаслись из горящей высотки
Рентгенолога, умершую от пневмонии в Новосибирске, включили в список памяти погибших врачей
«Это большая трагедия для нас»: от коронавируса в Новосибирске умерла диспетчер «Скорой помощи»
«Натекло целый бассейн»: в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой
«Погибла женщина, пострадал ребенок»: под Новосибирском столкнулись легковушка и два грузовика
«Хорошо трясете, девочки»: сибирячки в коротеньких шортах показали откровенный танец
«Машина перевернулась»: под Новосибирском в аварии погиб 17-летний пассажир «Жигулей»
«Сломал руки и ноги»: в Новосибирске 67-летний байкер угодил в овраг
«Откачивали воду 4 часа»: в поселке Кольцово затопило танкодром