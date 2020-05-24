«Покрылся красными пятнами, челюсть опухла»: породистый пес отравился во время прогулки во дворе

24 Май 2020 2020-05-24T10:05:46+03:00

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Собака сибирячки Юлии Тищенко чуть не умерла от отравления. Перед сном женщина вывела животное на улицу, чтобы пройтись по уже давно знакомому маршруту. Если бы она знала, к чему это может привести.

— Он у меня никогда ничего на улице не ест. Максимум, может понюхать. Мы вернулись домой, а у собаки начала раздуваться сначала челюсть, потом отекли нос и глаза, начал задыхаться. По телу ярко красные пятна пошли, — рассказала «КП-Новосибирск» Юлия Тищенко, хозяйка пса.

Женщина тут же повезла своего питомца в ветеринарную клинику. Врачи смогли спасти животное, но так и не поняли, что с ним произошло.

— Я всегда выхожу гулять с пакетом, чтобы убрать за своей собакой. Кому потребовалось обижать моего питомца не пойму. У нас клумбы начали во дворе ставить, может там обработали чем? У соседской собаки несколько дней назад тоже приступ был непонятный,- говорит сибирячка. — Кстати, пока мы сидели в ветеринарной клинике, привезли собаку из Октябрьского района с такими же симптомами как у нас.

Сейчас пес чувствует себя лучше. Начал понемногу кушать, но все равно много спит, восстанавливается после пережитого стресса.

— Теперь мы ходим немного по другому маршруту и стараемся обходить опасные места стороной. Ну, сделали бы нам уже небольшой закуток, где собачники своих бы питомцев выгуливали, — говорит Юлия.

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