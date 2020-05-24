«Покрылся красными пятнами, челюсть опухла»: породистый пес отравился во время прогулки во дворе
Собака сибирячки Юлии Тищенко чуть не умерла от отравления. Перед сном женщина вывела животное на улицу, чтобы пройтись по уже давно знакомому маршруту. Если бы она знала, к чему это может привести.
— Он у меня никогда ничего на улице не ест. Максимум, может понюхать. Мы вернулись домой, а у собаки начала раздуваться сначала челюсть, потом отекли нос и глаза, начал задыхаться. По телу ярко красные пятна пошли, — рассказала «КП-Новосибирск» Юлия Тищенко, хозяйка пса.
Женщина тут же повезла своего питомца в ветеринарную клинику. Врачи смогли спасти животное, но так и не поняли, что с ним произошло.
— Я всегда выхожу гулять с пакетом, чтобы убрать за своей собакой. Кому потребовалось обижать моего питомца не пойму. У нас клумбы начали во дворе ставить, может там обработали чем? У соседской собаки несколько дней назад тоже приступ был непонятный,- говорит сибирячка. — Кстати, пока мы сидели в ветеринарной клинике, привезли собаку из Октябрьского района с такими же симптомами как у нас.
Сейчас пес чувствует себя лучше. Начал понемногу кушать, но все равно много спит, восстанавливается после пережитого стресса.
— Теперь мы ходим немного по другому маршруту и стараемся обходить опасные места стороной. Ну, сделали бы нам уже небольшой закуток, где собачники своих бы питомцев выгуливали, — говорит Юлия.
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