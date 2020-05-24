В Новосибирске еще 81 человек заболел коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T08:48:03+03:00

Об этом сообщил оперативный штаб области

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В воскресенье, 24 мая, стало известно о еще 81 случае заражения коронавирусом. Об это сообщил оперштаб правительства Новосибирской области.

— Всего в регионе заболевших — 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 — скончались. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ — 22 пациента, — передает новые данные региональный оперштаб

В обновленной статистике стало известно еще о двух умерших мужчинах. Одному было 39 лет, второму 61 год.

— Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения, — сообщает оперштаб.

Стоит отметить, что в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU