В Новосибирске накрыли подпольную мастерскую с оружием
В Новосибирске обнаружили склад с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в группе «Силовики».
— В Новосибирской области правоохранительными органами пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов, — пишут в сообществе.
В группе уточнили, что в ходе оперативных работ у изготовителей изъяли 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.
«КП-Новосибирск» уточняет подробности произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU