2020-05-24T08:07:53+03:00
Общество

В Новосибирске накрыли подпольную мастерскую с оружием

Информация об этом появилась в сети
Анна ПАШАГИНА
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Оружие, которое изъяли из подпольной мастерской. Фото:«Силовики».Оружие, которое изъяли из подпольной мастерской. Фото:«Силовики».
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В Новосибирске обнаружили склад с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в группе «Силовики».

— В Новосибирской области правоохранительными органами пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов, — пишут в сообществе.

В группе уточнили, что в ходе оперативных работ у изготовителей изъяли 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.

«КП-Новосибирск» уточняет подробности произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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