Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

24 Май 2020 2020-05-24T05:32:53+03:00

Количество зараженных перевалило за две тысячи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 мая 2020 покажет, где в регионе болеют COVID-19.

За последние сутки количество больных увеличилось на 83 случая. Общее число тех, у кого выявили коронавирус — 2403 человека. Так же пациенты с подозрением или уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы Сузуна, Черепаново, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

На сегодняшний день известно, что в реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — 15. В детскую больницу госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус.

— Общее количество заболевших в регионе — 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались, — сообщает опершатб.

В Новосибирской области до сих пор действует режим самоизоляции: не работают торговые центры, кафе, запрещены массовые мероприятия. Ограничительные меры немного ослаблены — людям разрешили гулять в парках.

На карте распространения коронавируса в регионе новых районов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU