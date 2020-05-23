2020-05-23T11:24:07+03:00
Общество

«Хорошо трясете, девочки»: сибирячки в коротеньких шортах показали откровенный танец

Такие движения подписчики еще не видели
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячка показала, как надо танцевать тверк. Фото: стоп-кадр.Сибирячка показала, как надо танцевать тверк. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирская танцовщица и молодая мама, которая часто удивляет подписчиков новыми танцами, Елена Яткина зажгла в Китае. Она похвалилась своим мастерством тверка, выложив видео с дерзким танцем в «Инстаграм». В ролике девушка показала отрывок, где она вместе со своими ученицами в коротеньких шортах отплясывает дерзкий танец под рэп.

— В прошлом году меня приглашали в Китай показать мастер-класс. Был тур по трем китайским городам: Шэньчжэнь, Чэнду и Шанхай. Это мы выступали в танцевальной школе Шэньчжэня. Видео снимали еще в октябре, припозднилась я с ним. Выложила сейчас, потому что оно просто классное и демонстрирует новую хореографию, которую я раньше не показывала, — поделилась Елена с корреспондентом КП-Новосибирск.

Подписчиков в «Инстаграме» очень впечатлил тверк.

— Кайф!

— Бомба!

— Хорошо трясете, девочки, — написали они в комментариях. А очень многие захотели поучиться танцу.

Кстати, сейчас Елена проводит онлайн-курсы тверка и зовет всех желающих.

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Звезда тверка показала подписчикам новое видео с мастер-класса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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