«Сломал руки и ноги»: в Новосибирске 67-летний байкер угодил в овраг

23 Май 2020 2020-05-23T09:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Новосибирска сильно травмировался 67-летний мужчина, увлекающийся мотоспортом. В пятницу, 22 мая, он вместе с друзьями выехал покататься на спортивном мотоцикле, но не справился с управлением и улетел в овраг. Друзья мужчины вызвали «Скорую», но чтобы вытащить его, понадобилась помощь спасателей.

Мотоциклист сломал руки и ноги. Фото: спасатели МАСС.

— В 16:58 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от бригады врачей «скорой помощи». Спасатели выехали на улицу Тагильская. Мужчина был обнаружен в неглубоком овраге в лесополосе вдоль дороги. Он получил переломы рук и ноги, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели и врачи оказали мотоциклисту первую помощь, наложили шины, уложили на жесткие носилки и отнесли к машине «Скорой помощи». Медики увезли мужчину в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU