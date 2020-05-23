«Откачивали воду 4 часа»: в поселке Кольцово затопило танкодром

23 Май 2020 2020-05-23T09:15:20+03:00

Происшествие было на полигоне под Новосибирском. Фото: наукоград Кольцово.

Спасатели откачали почти 200 тысяч литров воды

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В рабочем поселке Кольцово затопило танкодром. Откачивать воду выехали спасатели МАСС. На танкодроме они провели почти четыре часа. Инцидент произошел в пятницу, 22 мая.

— В 13:17 стало известно, что залило водой военный полигон в Кольцово. Требуется помощь в откачке воды на танкодроме. Прибыли спасатели, откачка воды произведена. Откачено 180 кубических метров воды. Спасательные работы закончены в 17:00, — сообщили в официальной группе спасатели МАСС.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что затопления не было — это проводились плановые работы по очистке полигона.

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