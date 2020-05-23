2020-05-23T05:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом приблизилось к двум тысячам.В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом приблизилось к двум тысячам.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 мая 2020 покажет, где в регионе болеют COVID-19.

За последние сутки число больных коронавирусом увеличилось на 79 человек. Всех зараженных госпитализировали. Общее число тех, у кого выявился коронавирус — 1960 человек, из них 128 детей. Известно, что в реанимации лежат 67 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 16 пациентов. Всего на инфекцию протестировано 89 242 человек.

Несмотря на прирост числа больных, новых районов на карте распространения инфекции нет.

— 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 6 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 – в Карасукской ЦРБ и 1 пациент госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщает оперштаб.

На карте распространения коронавируса в регионе новых районов нет.

На карте распространения коронавируса в регионе новых районов нет.

Коронавирус по-прежнему затронул города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский и Маслянинский.

Отметим, что выздоровевших уже 826 человек, скончались 25 пациентов.

Напомним, 21 мая от коронавируса скончались два человека. Это были мужчина 60 лет и женщина 59 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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