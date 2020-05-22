«Все бригады заняты коронавирусом»: упавший с лестницы сибиряк пожаловался на врачей, которые долго ехали

22 Май 2020 2020-05-22T18:06:32+03:00

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В Новосибирске, 20 мая, случилось ЧП: 23-летний парень упал с лестницы, когда строил дом вместе со своим отцом. На помощь сибиряку прибыли спасатели, однако, по его словам, в службу МАСС его отец обратился не сразу.

— Я упал с трехметровой высоты из-за того, что лестница была неправильно установлена. Мой отец тогда позвонил в 112, диспетчер принял звонок. Примерно через полчаса мы позвонили повторно, чтобы узнать статус вызова. Диспетчер ответила нам, что сейчас из-за коронавируса все бригады заняты, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший парень. — Мы к тому моменту уже вызвали спасателей, они прибыли на место, но, оценив ситуацию, решили сами меня на носилки не перетаскивать — это могло бы быть слишком опасно. Они вызвали мне скорую уже через своего оператора. Эта бригада вскоре приехала, медики поставили мне обезболивающее, наложили на ногу транспортировочную шину, вместе со спасателями положили на носилки и отвезли в больницу. Я очень благодарен всем тем, кто мне помогал, но меня беспокоит тот момент, что если бы в диспетчерской скорой могли сразу правильно оценить ситуацию и направить ко мне бригаду, то мне бы, возможно, не пришлось провести в этой яме почти полтора часа.

КП-Новосибирск направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU