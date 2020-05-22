ВТБ провел первую сделку с электронной регистрацией ипотеки на готовое жилье в Новосибирске

22 Май 2020 2020-05-22T12:36:12+03:00

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Сервис электронной регистрации позволяет зарегистрировать договор на приобретение строящегося и готового жилья без посещения органов Росреестра. Все необходимые для этого документы формируются в офисе банка и направляются в электронном виде в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Для подписания документов в электронном виде клиенту предварительно выпускается квалифицированная электронно-цифровая подпись на смартфон, на который необходимо будет установить специальное приложение. Услуга электронной регистрации для клиентов бесплатна.

- Надежность финансовых услуг и сервисов, безопасность наших клиентов – важные приоритеты в работе ВТБ. Электронная регистрация ипотечных сделок позволяет провести операцию онлайн и сократить количество визитов в различные инстанции. Отмечу, сейчас мы провели сделку с оформлением именно вторичного жилья, доля которого в наших выдачах составляет значительный объем, - прокомментировал Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице президент.

Первыми клиентами, прошедшими процедуру с использованием новой технологии, стали покупатели Агентства недвижимости «Жилфонд», постоянного партнера банка ВТБ.

- Часто зона комфорта мешает перейти на следующий, более эффективный уровень. И случившиеся ограничительные мероприятия позволили вывести цифровые услуги на новый уровень. Отрадно, что такая крупная бизнес-структура как ВТБ в короткие сроки реализовала новый бизнес-процесс - электронную регистрацию сделок. Не случайно по итогам первого квартала 2020 года в ипотечных сделках АН «Жилфонд» доля банка ВТБ превысила 40%, - отметил Александр Чернокульский, управляющий АН «Жилфонд».