Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше мяса

22 Май 2020 2020-05-22T12:23:57+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сибирской бургерной «МЯСОROOB» в рамках программы лояльности «Больше». КлиентыTele2 могут получить в подарок крылышки в тайском соусе, картофель фри и скидку 20% от суммы чека

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Для этого достаточно быть клиентомTele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести на сайте, в мобильном приложении«МЯСОROOB»илисообщить оператору при заказе по телефону. При заказе на сумму от1000 рублейпартнер программы «Больше» предоставит в подарок крылышки в тайском соусе, при заказе бургера «Классический» − картофель фри в подарок, а при заказе двух стейков − скидку 20% от суммы чека.

Предложение действует до 30 июня 2020 года. КлиентыTele2 также могут воспользоваться услугой бесконтактной доставки заказа. Для этого нужно поставить галочку при заказе в соответствующей графе и оплатить заказ на сайте.

Программа лояльности «Больше» ориентированана индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь»Tele2:

- Сегодня, оставаясь в режиме самоизоляции, мы постоянно пополняем список партнеров программы лояльности «Больше» и предлагаем нашим клиентам новые возможности. Мы видим, что они находят хороший отклик. Например, более тысячи новосибирцеввоспользовались преимуществами акции с сетью пиццерий «Папа Джонс», получив пиццу в подарок. С нашим новым партнером, сибирской бургерной«МЯСОROOB», мыпродолжаемделать жизнь наших клиентов комфортнее, предлагать им новые возможности, помогать вести привычный образ жизни – но удобнее и безопаснее.