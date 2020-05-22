В Новосибирской области до конца года в 42 селах построят по ФАПу

22 Май 2020 2020-05-22T12:24:01+03:00

Рассказываем, в каких именно населенных пунктах их разместят

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В 42 селах, деревнях и поселках Новосибирской области планируют построить новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Срок — до конца этого года. Стройка начнется в рамках проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Публикуем список населенных пунктов, где разместят ФАП: в селах Чулым, Куликовское, Золотая Грива, Береговое и Таган, поселках Степной и Майский, деревнях Китерня и Мальково, а также в ауле Кошкуль.

Также ФАПы появятся в селах Рождественка, Белово, Кубовая, Светлое, Полойка, Рассказово, Мошнино, Чернаковка, Романово, Репьево, Елбань, Биаза, Бедрино и Зятьковка, поселках Лесниковский, Новые Решеты, Радуга, Обской, Отважный, Мирный, Кайгородский, Элитный, Каинская Заимка и Широкий Яр и деревнях Балта, Рождественка, Кудрино, Тюменка, Сарыбалык, Новая Чебула и Амба.

Они начнут работать в 2021 году.

На совещании обсудили разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проект строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, главы ряда районов области, которые участвовали в совещании в режиме видеоконференцсвязи, доложили о подготовке земельных участков под строительство ФАПов.

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