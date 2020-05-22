Помощь бизнесу во время пандемии: за господдержкой обратились более 11 тысяч предпринимателей

22 Май 2020 2020-05-22T11:46:19+03:00

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Всего за поддержкой в сложившихся условиях обратились уже 11,5 тысяч предпринимателей Новосибирской области. И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о действующих актуальных мерах федерального и регионального уровня.

- Одна из новых актуальных мер – продление сроков уплаты авансовых платежей за первые два квартала 2020 года по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из пострадавших отраслей – при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников, - отметил и.о. министра. - От арендной платы до прекращения режима повышенной готовности освобождаются арендаторы имущества, находящегося в госсобственности, также предоставляются дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета от страховых взносов для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан, – прокомментировал Лев Решетников.

Одна из совместных федеральных и региональных мер – субсидия на зарплату для предприятий малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей в апреле и мае 2020. Субсидия из расчета 12 тысяч 130 рублей на человека может быть предоставлена организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест. По этому направлению поступило уже 9899 заявлений, число продолжает расти. Системообразующим организациям региона могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Одобрено 1126 обращений предпринимателей по реструктуризации кредитов. По предоставлению беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат одобрено 357 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU