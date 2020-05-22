2020-05-22T11:46:19+03:00
Экономика

Помощь бизнесу во время пандемии: за господдержкой обратились более 11 тысяч предпринимателей

В общей сложности послабления различного рода могут получить 200 тысяч человек
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Поддержка бизнесу оказывается со всех фронтов.Поддержка бизнесу оказывается со всех фронтов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Всего за поддержкой в сложившихся условиях обратились уже 11,5 тысяч предпринимателей Новосибирской области. И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о действующих актуальных мерах федерального и регионального уровня.

- Одна из новых актуальных мер – продление сроков уплаты авансовых платежей за первые два квартала 2020 года по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков из пострадавших отраслей – при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников, - отметил и.о. министра. - От арендной платы до прекращения режима повышенной готовности освобождаются арендаторы имущества, находящегося в госсобственности, также предоставляются дополнительные льготные кредиты, списание налогов и страховых взносов, предоставление налогового капитала и налогового вычета от страховых взносов для социально ориентированных НКО, ИП, самозанятых граждан, – прокомментировал Лев Решетников.

Одна из совместных федеральных и региональных мер – субсидия на зарплату для предприятий малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей в апреле и мае 2020. Субсидия из расчета 12 тысяч 130 рублей на человека может быть предоставлена организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест. По этому направлению поступило уже 9899 заявлений, число продолжает расти. Системообразующим организациям региона могут быть предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Одобрено 1126 обращений предпринимателей по реструктуризации кредитов. По предоставлению беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат одобрено 357 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские врачи: каждый седьмой пациент имеет антитела к коронавирусу
Региональный минздрав рассказал, как выплачивают компенсацию медикам за борьбу с коронавирусом
ВТБ провел первую сделку с электронной регистрацией ипотеки на готовое жилье в Новосибирске
Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше мяса
В Новосибирской области до конца года в 42 селах построят по ФАПу
Помощь бизнесу во время пандемии: за господдержкой обратились более 11 тысяч предпринимателей
Жители Оби показали, что сделали с опасной ямой, где чуть не утонули два мальчика
Минздрав проверил жалобы ордынских медиков на выплаты за работу с больными коронавирусом
«Учителю сделали замечание»: мэрия прокомментировала драку чемпиона по тхэквондо с одноклассником
Мэр Новосибирска поблагодарил летчика-депутата за воздушный парад Победы
В Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом Малайзии
Погода в Новосибирске на выходных: рассказываем, к чему готовиться новосибирцам
«Щипчики для бровей одолжить?»: пожарные показали, как косят траву маникюрными ножницами (спойлер — это не шутка)
Шесть заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 128 детей
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели максимальное количество человек
Под Новосибирском в 18-летнего парня, угнавшего УАЗ, врезался поезд
«Там же дорога ровная»: под Новосибирском водитель вылетел с дороги в поле и погиб
График отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня: рассказываем, где и когда
«Подкараулил и забежал в подъезд»: парень отобрал у женщины сумку, где были 86 тысяч рублей
Пляжи в Новосибирске 2020: рассказываем, где можно будет безопасно отдохнуть
«Ростелеком» провел вебинар для сибирских пенсионеров-железнодорожников
«Его отца спасли пограничники»: в новосибирский зоопарк привезут редкого леопарда для размножения