22 Май 2020 2020-05-22T11:31:45+03:00

Жители Оби показали, что сделали с опасной ямой, где чуть не утонули два мальчика. Фото: предоставлено Юлией Лариной.

Глубина «озера» была около двух метров, мимо него бегали дети на игровую площадку

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В пятницу, 22 мая, жители города Обь показали, что стало с ямой, где едва не утонули два мальчика. Вместо озера, там теперь ровная дорога.

— Воду откачали, яму засыпали, — написала местная жительница Юлия Ларина.

Она пояснила корреспонденту КП-Новосибирск, что работы сделали утром 22 мая. Однако специальные ленты, предупреждающие об опасности, не убрали.

Напомним, на опасное «озеро» местные жители пожаловались 19 мая в соцсети. По их словам, оно там образовалось из-за порывы трубы с холодным водоснабжением. В яме с водой чуть не утонули, по рассказам горожан, как двое детей. На жалобы отреагировали в администрации города Обь, но точный срок ликвидация «озера» там затруднялись назвать.

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ИСТОЧНИК KP.RU