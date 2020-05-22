2020-05-22T10:47:54+03:00
Общество

Мэр Новосибирска поблагодарил летчика-депутата за воздушный парад Победы

Коронавирус внес коррективы практически во все сферы жизни. Говоря об ограничениях, связанных с коронавирусной инфекцией, на прошедшей сессии Совета депутатов города Новосибирска, мэр привел в пример проведение в нашем городе юбилейного парада Победы
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Вместо привычного марша по главной площади города над Новосибирском пролетела воздушная техника. В строю небесного «Бессмертного полка» гордо пролетел легендарный истребитель МиГ-3, участвовавший в боях Великой Отечественной войны. Анатолий Локоть отметил большую роль депутата Совета депутатов города Новосибирска Владимира Барсука, который вместе с командой провел восстановление легендарного истребителя и пилотировал его во время парада, посвященного 75-й годовщине Великой Победы:

- Я хочу поблагодарить еще раз лично Владимира Евгеньевича Барсука и всю его команду. Изюминкой этого дня, конечно, был пролет авиационной группы, но самое главное - наша гордость, исторический МиГ-3, восстановленный инженерами, рабочими, конструкторами, энтузиастами. Спасибо большое от всего города Новосибирска!

Напомним, Владимир Барсук - депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва. В 2015 году возглавил список партии «Единая Россия» на выборах в Совет депутатов города Новосибирска. Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина, одного из крупнейших российских центров авиационной науки, проводящего испытания военных и гражданских самолетов, перспективных и опытных моделей, различных узлов и агрегатов летательных аппаратов. Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации.

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